Kierowcy nie mogli uwierzyć. Drogą ekspresową jechał rowerzysta

Efekty nieznajomości przepisów przez rowerzystów widzimy na co dzień. Nagminna jest jazda po chodnikach, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych czy jazda pod prąd. Jednak wyjeżdżanie rowerem na drogę ekspresową to jest już inny poziom zagrożenia. A z takim właśnie przypadkiem mieli do czynienia policjanci z Międzyrzeca.

Policję poinformowali kierowcy

W sobotę (25 maja) przed tuż po godzinie 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o nieodpowiedzialnym rowerzyście, który porusza się drogą ekspresową S3 między węzłami Międzyrzecz Północ i Skwierzyna Zachód (dzieli je około 20 kilometrów).

We wskazany rejon drogi pilnie pojechał patrol z Wydziału Ruchu Drogowego międzyrzeckiej komendy. Według zgłoszenia mężczyzna na rowerze miał poruszać się pasem w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Policjantom szybko udało się namierzyć rowerzystę i zatrzymać do kontroli w okolicach miejsca obsługi podróżnych Popowo.

Rowerzysta na drodze S3. Tłumaczył, że się śpieszył

Nieodpowiedzialny cyklista tłumaczył policjantom, że jedzie do domu, a ponieważ zależy mu... na czasie, postanowił skrócić sobie drogę, podróżując drogą ekspresową.

Policjanci nie wykazali zrozumienia dla takiego tłumaczenia i uświadomili rowerzyście, jakie wykroczenie popełnił, a by nauka nie poszła w las, ukarali go mandatem w wysokości 250 zł.

Mandat i eskorta do zjazdu

To jednak nie koniec. By rowerzysta nie zginął pod kołami przejeżdżającego samochodu, policjanci musieli odeskortować kolarza do najbliższego zjazdu.

Policja przypomina, że rowerzyści nie mogą korzystać z dróg ekspresowych oraz autostrad. Dotyczy to także przypadku poruszania się przez rowerzystę pasem awaryjnym lub poboczem.

