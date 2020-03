Kierowca tira cofał na autostradzie!

Skrajnym brakiem wyobraźni wykazał się kierowca 40-tonowej ciężarówki z naczepą na autostradzie A4. Przegapił właściwy zjazd, więc cofał zestawem pojazdów przez prawie 2 kilometry!

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę (15 marca). Dzięki interwencji inspektorów ITD udało się uniknąć wypadku. Inspektorzy z oddziału w Legnicy prowadzili wspólnie z innymi służbami działania na tymczasowym przejściu granicznym na A4 w Jędrzychowicach, w kierunku wjazdu na teren Polski. Po przeciwnej stronie autostrady A4, zauważyli 40-tonowy zestaw, którego kierujący mimo zakazu i wbrew zdrowemu rozsądkowi, cofał do najbliższego zjazdu.



Inspektorzy natychmiast zareagowali. W miejscu, gdzie zatrzymano ciężarówkę z naczepą, samochody osobowe jechały z prędkością ponad 100 km/h. Kierowca ciężarówki miał jeszcze do pokonania ponad pół kilometra do zjazdu przy ograniczonej widoczności na łuku drogi. Zatrzymany kierowca tłumaczył, że minął wcześniej właściwy zjazd. Został ukarany, a z miejsca kontroli odjechał już zgodnie z przepisami. Tuż po interwencji ITD do inspektorów podjechał kierowca innej ciężarówki, który podziękował za ich reakcję. Z jego relacji wynikało, że kierowca cofał od samej granicy i nie reagował na ostrzeżenia innych kierowców przekazywane przez radio CB.