Kierowca citroena z łomem w ręku ruszył w kierunku kierowcy volkswagena

Po zderzeniu dwóch aut osobowych policja wprowadziła ruch wahadłowy na DK 22 w pobliżu Kostrzyna nad Odrą (Lubuskie). Jedna osoba została poszkodowana. Prawdopodobnie do wypadku doszło w wyniku przemocy na drodze - poinformowała Magdalena Jankowska z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Początkowo trasa była całkowicie zablokowana. Teraz ruch odbywa się wahadłowo. Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 17 na 6. kilometrze DK 22, na wysokości miejscowości Żabczyn.

Policja ustaliła, że najprawdopodobniej był on następstwem zachowania jednego z kierowców, którego poszukuje, gdyż odjechał swoim citroenem z miejsca zdarzenia.

To on miał najpierw popędzać kierującego volkswagenem, za którym jechał, a potem go wyprzedzić i zmusić do zatrzymania. Następnie wyszedł z auta z łomem w ręku i ruszył w kierunku volkswagena. Jego kierowca przestraszył się, ominął agresora i zjechał na przeciwny pas, na którym zderzył się z mercedesem. Widząc to kierowca citroena odjechał.

W wyniku zderzenia pojazdów poszkodowany został kierujący mercedesem, którego po opatrzeniu pogotowie zabrało na badania do szpitala w Kostrzynie nad Odrą.

Jankowska zapowiedziała, że kierujący citroenem nie może liczyć na bezkarność. Obecnie jest poszukiwany przez policjantów.