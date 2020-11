Kierowca chciał przekupić policjantów. Grozi mu 8 lat więzienia

Policjanci z Krapkowic zatrzymali 42-letniego mieszkańca województwa łódzkiego, który zaoferował łapówkę w zamian za odstąpienie od ukarania go 200-złotowym mandatem. Teraz kierujący mercedesem musi się liczyć z możliwością spędzenia do ośmiu lat w więzieniu.

Zdjęcie /Policja

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, do zdarzenia doszło na terenie działania policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli osobowego mercedesa, który w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 30 km/h.



Kiedy policjanci zaproponowali kierującemu pojazdem 42-letniemu mieszkańcowi województwa łódzkiego mandat w wysokości dwustu złotych, ten w zamian za odstąpienie od kary zaproponował im łapówkę. Zamiast oczekiwanego pouczenia, mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut usiłowania korupcji, za który grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.