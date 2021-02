Kierowca Audi przekroczył prędkość o 115 km/h

Policjanci z łódzkiej grupy Speed zatrzymali w piątek na drodze ekspresowej S8 kierowcę Audi, który jechał z prędkością 225 km/h. Mężczyźnie odebrano prawo jazdy - poinformowała st. sierż. Aneta Kotynia rzeczniczka komendy policji w powiecie łódzkim wschodnim.

Zdjęcie /Policja

Na trasie S8 w miejscowości Guzew w powiecie łódzkim wschodnim policjanci z grupy Speed zauważyli jadące bardzo szybko Audi. Było to w miejscu, gdzie obowiązywała prędkość do 110 km/h.

Reklama

"Prowadzący auto pędził w kierunku Wrocławia z prędkością 225 km/h, czyli przekroczył dopuszczalną prędkość o 115 km/h. Łódzcy policjanci natychmiast zatrzymali go do kontroli" - przekazała Kotynia. "Audi prowadził 56-letni mieszkaniec Warszawy" - dodała.



Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, ukarali go mandatem i 10 punktami karnymi. Ani pani rzecznik, ani także funkcjonariusz sporządzający informację prasową w tej sprawie, nie wyjaśnili, na jakiej podstawie kierowca stracił prawo jazdy.