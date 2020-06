ITD apeluje w sprawie weekendowych wyjazdów

Rozpoczynają się wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Inspekcja Transportu Drogowego apeluje o rozwagę, ostrożność i zdjęcie "nogi z gazu" - powiedział w środę Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Dodał, że inspekcja będzie prowadziła w tym czasie wzmożone kontrole.

Zdjęcie /ITD

"Już dziś spodziewamy się większego ruchu na drogach. Aby zapewnić podróżującym bezpieczeństwo, inspekcja będzie prowadziła kontrole m.in. prędkości oraz trzeźwości kierowców" - poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego.



Wskazał, że kontrole będą prowadzone na głównych szlakach komunikacyjnych, gdzie spodziewany jest największy ruch oraz na wytypowanych odcinkach dróg. "Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg będą monitorowane przez system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem ponad 500 urządzeń rejestrujących" - podkreślił Gajadhur.



Poinformował również, że od początku roku fotoradary zarejestrowały ponad 560 tys. naruszeń, 26 proc. mniej niż rok wcześniej. Dodał, że według statystyk rośnie liczba przypadków przekraczania prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Od początku roku fotoradary miały zarejestrować ponad 2,7 tys. przypadków.



"Niechlubni rekordziści przekraczali dozwoloną prędkość nawet o 130 km/h. Tak było w lutym w województwie lubuskim w miejscowości Jędrzychowice, gdzie kierujący jechał z prędkością 181 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Niewiele mniej na liczniku miał kierowca, który przejeżdżał przez małopolską miejscowość Podgórska Wola. W obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 127 km/h" - podał.



Zaapelował także do kierowców o rozsądek oraz o dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze. "Przy tak dużych rozwijanych prędkościach skutki zdarzeń drogowych mogą być tragiczne. Myślmy o swoim bezpieczeństwie, swoich najbliższych i innych uczestników ruchu drogowego" - zaznaczył.



"Zaplanujmy podróż, sprawdźmy stan techniczny samochodu przed trasą, nie wyjeżdżajmy na ostatnią chwilę. Dojedźmy później, ale bezpiecznie" - dodał Alvin Gajadhur.



Przypomniał, że w trakcie ubiegłorocznego czerwcowego weekendu fotoradary zarejestrowały prawie 18 tys. przypadków niestosowania się do ograniczeń prędkości.



Zaznaczył także, że w czwartek 11 czerwca od godz. 8 do godz. 22 obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. "Z ograniczeń zwolnione są niektóre kategorie pojazdów, np. biorące udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy usuwaniu awarii. Ograniczeniom nie podlegają także pojazdy, którymi przewożone są artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne oraz wykorzystywane dla potrzeb bezpłatnych badań profilaktycznych" - powiedział.