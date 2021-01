Fotoprzestroga. Poślizg przyczyną śmiertelnego wypadku

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w Mysłowicach. W zdarzeniu zginął 39-letni kierowca opla.

Zdjęcie Opel uderzył w drzewo, jego kierowca zginął /Policja

Kierujący oplem 39-letni mieszkaniec woj. małopolskiego, jadąc ulicą Długą w kierunku Jaworzna, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków na jezdni i wpadł w poślizg, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Reklama

Niestety, pomimo prowadzonej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci ruchu drogowego i dochodzeniowo-śledczy. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w prowadzonym postępowaniu.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, ponieważ nadmierna prędkość to w dalszym ciągu główna przyczyna wypadków drogowych i czynnik powodujący utratę kontroli nad pojazdem.