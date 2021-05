Drogowcy apelują do kierowców. Chodzi o ich bezpieczeństwo

O ostrożność i stosowanie się do znaków i przepisów w miejscach prac utrzymaniowych apeluje do kierowców operator koncesyjnego odcinka autostrady A2 Świecko-Konin. Służby autostradowe przypominają, że w tym roku doszło już do czterech kolizji z pracującym na tej drodze sprzętem.

Zdjęcie Takie prace są bardzo niebezpieczne / ADAM NOCON / Reporter

Na autostradzie prowadzone są wiosenne prace utrzymaniowe. To m.in. koszenie terenów zielonych, mycie znaków drogowych i barier energochłonnych. Drogowców prowadzących prace chronią specjalne osłony energochłonne. Minimalizują one skutki kolizji pojazdów z pracującym sprzętem - pod warunkiem zachowania przez kierowców szczególnej ostrożności.

Dyrektor eksploatacji autostrady w spółce Autostrada Eksploatacja Włodzimierz Matczak podkreślił, że choć wszystkie prace realizowane na autostradzie są prawidłowo oznakowane i zabezpieczone, tylko w tym roku doszło już do czterech kolizji z pracującym na drodze sprzętem. W ubiegłym roku takich zdarzeń było 12.

"Osłony energochłonne już niejednokrotnie uratowały życie kierowcom i naszym pracownikom. Systematycznie poprawiamy bezpieczeństwo na koncesyjnej autostradzie i dlatego zdecydowaliśmy się na zakup kolejnych podsuszek antyzderzeniowych. Każdy z pięciu Obwodów Utrzymania Autostrady dysponuje już trzema osłonami, które każdorazowo zabezpieczają prowadzone na drodze prace. Są one montowane na ciężarówkach, ich celem jest pochłonięcie energii kinetycznej pojazdu uderzającego w poduszkę" - wyjaśnił.

Autostrada Eksploatacja zaczęła stosować tak montowane osłony antyzderzeniowe jako pierwsza w Polsce. Doświadczenia wynikające z ich zastosowania pokazują, że do większości zdarzeń na autostradzie by nie doszło, gdyby kierowcy baczniej zwracali uwagę na pracujący na drodze sprzęt utrzymaniowy.

Służby autostradowe podkreślają, że na widok oznakowania informującego o zbliżaniu się do prowadzonych na drodze prac utrzymaniowych, należy zachować szczególną ostrożność i obserwować otoczenie drogi. Jeśli oznakowanie nie wprowadza ograniczeń prędkości, należy kontynuować płynną jazdę z dozwoloną prędkością. Gdy roboty odbywają się na pasie awaryjnym, nie należy hamować, przyspieszać ani zmieniać pasa ruchu.

Jeśli prace odbywają się na którymś z pasów ruchu, należy zmienić pas płynnie, z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy dużym natężeniu ruchu stosować zasadę jazdy "na suwak".

Po minięciu pojazdów zabezpieczających prace, nie należy wracać gwałtownie na dotychczasowy pas ruchu, ponieważ przed samochodem zabezpieczającym mogą znajdować się pracownicy lub sprzęt wykonujący prace utrzymaniowe.

