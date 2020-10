Dramatyczny pościg. Uciekinier próbował zepchnąć radiowóz

​Policjanci zatrzymali po pościgu 33-letniego mieszkańca Płocka, podejrzanego o włamania do mieszkań i sklepów oraz kradzieże. Mężczyzna, uciekając samochodem, próbował zepchnąć z drogi radiowóz. Został aresztowany przez sąd na trzy miesiące. By ł już karany. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Zdjęcie /Policja

Jak poinformowała w środę mł. asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, podejrzany o włamania i kradzieże 33-latek, który dokonywał tych przestępstw na terenie tego miasta i powiatu, odpowie także za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia funkcjonariuszy oraz za niezatrzymanie pojazdu do kontroli.

Reklama

Kowalska wyjaśniła, że do zatrzymania 33-latka doszło kilka dni temu, gdy płoccy policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu prowadzili działania, które miały ograniczyć serię włamań i kradzieży na terenie miasta i powiatu płockiego.



"Ustalenia doprowadziły ich w rejon jednego z miejskich targowisk. Tam +namierzyli+ mężczyznę, który najpierw włamał się do jednego ze stoisk handlowych, a następnie ze skradzionymi przedmiotami wsiadł do bmw i odjechał. Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości, że to typowany przez nich podejrzany. Podjęli za mężczyzną pościg, który okazał się bardzo dynamiczny" - podkreśliła Kowalska.



Zaznaczyła, iż ścigany mężczyzna nie reagował na sygnały dźwiękowe i jechał pod prąd, po czym wjechał na chodnik, a następnie na pas zieleni, kontynuując ucieczkę. "W pewnym momencie stracił kontrolę nad pojazdem i wjechał w drzewa. Na ostatnim z nich wybił się i przeleciał autem kilka metrów w powietrzu. Mężczyzna podczas pościgu próbował zepchnąć z jezdni radiowóz. Uszkodzonym pojazdem policjanci kontynuowali pościg" - dodała Kowalska.



Jak przekazała, pościg zakończył się, gdy uciekające pojazd z dużą siłą uderzył w zaparkowane auta, uszkadzając dwa z nich. "Po zderzeniu pojazdów podejrzany wybiegł z samochodu i zaczął uciekać. Ścigający go policjanci, wspomagani przez funkcjonariuszy wydziału patrolowo-interwencyjnego, dogonili mężczyznę, obezwładnili i zatrzymali. Odzyskali również w całości skradzione tej nocy mienie" - podkreśliła Kowalska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pościg za przestępcą Policja



Według ustaleń policji, ujęty w pościgu 33-latek to mieszkaniec Płocka, który był już karany za włamania oraz kradzieże sklepowe, a niedawno zakończył odbywanie wyroku - zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu łącznie kilkunastu zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem.



"Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące. W świetle obowiązujących przepisów sprawcy, który był już uprzednio skazany w warunkach recydywy przed upływem 5 lat po odbyciu łącznie co najmniej jednego roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem, może grozić nawet 15 lat pozbawienia wolności" - zaznaczyła Kowalska.