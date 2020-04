Dopiero strzały w opony zatrzymały złodziei Audi A5!

​Dopiero przestrzelenie opon zatrzymało uciekającego złodzieja samochodowego w Kwidzynie. Gdańscy policjanci zatrzymali trzyosobową szajkę zajmującą się kradzieżami aut.

Zdjęcie Badanie odzyskanego Audi /Policja

Renata Legawiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku powiedziała PAP, że w poniedziałek sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu wobec trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież audi A5.

Dwóch mieszkańców Gdyni i mieszkaniec Rumi w sobotnią noc pojechali do Kwidzyna ukraść audi A5. Policjanci, którzy wiedzieli o planowanym przestępstwie, urządzili zasadzkę.



Już po kradzieży samochodu próbowali zatrzymać skradzione audi i kierującego nim złodzieja.



"Oddali strzały ostrzegawcze, ale kierowca nie zatrzymał się. Zaczął uciekać. Podczas pościgu funkcjonariusze przestrzelili opony skradzionego samochodu i dopiero wówczas zatrzymali kierowcę - powiedziała Legawiec.



Podczas policyjnej akcji ujęto również 27-letniego organizatora kradzieży i jego 31-letniego wspólnika. Całej zatrzymanej trójce zarzucono kradzież z włamaniem samochodu. Dodatkowo złodziej-kierowca usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i niezatrzymania się do kontroli.



Wszyscy zatrzymani byli wcześniej znani policji. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.