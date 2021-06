Dlatego właśnie nie wolno używać telefonów na przejściach!

1 czerwca weszły w życie nowe przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach. Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zdjęcie Pieszy miał stopery w uszach... / Policja

Ustawodawca nie sprecyzował co to znaczy, urządzenia rozpraszające uwagę. Czy np. przechodzenie przez pasy z muzyką puszczoną przez bezprzewodowe słuchawki jest zabronione czy nie? Tego wprost nie zapisano.



Trzeba jednak pamiętać, że głośna muzyka w słuchawkach powoduje zupełne odcięcie od odbioru bodźców zewnętrznych. Nie słyszymy pojazdów, sygnału syreny pojazdu uprzywilejowanego itp. Nie tylko słuchanie muzyki, ale też wpatrywanie się w wyświetlacz telefonu jest równie niebezpieczne. Ważne jest aby widzieć i słyszeć co dzieje się wokół nas będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Bez względu na to czy prowadzimy samochód czy idziemy pieszo warto mieć oczy i uszy otwarte.



Niezachowanie tych środków ostrożności prowadzi do wypadków takich, jak ten do którego doszło w miejscowości Kołacze na drodze wojewódzkiej nr 819 na Lubelszczyźnie. Jak ustalili policjanci, 44-letni mężczyzna nagle wyszedł na jezdnię wprost pod jadące Audi, którym kierował 27-latek. Okazało się, że mężczyzna wykonujący prace porządkowe przy jezdni miał założone stopery w uszach i nie słyszał nadjeżdżającego pojazdu, w efekcie czego chcąc przejść na drugą stronę jezdni wyszedł wprost pod koła samochodu.



W wyniku zderzenia 44-latek został zabrany do szpitala z obrażeniami ciała. Badanie alkomatem wykazało, że obydwaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.



Policjanci wyjaśniają okoliczności tego wypadku i apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Na drogach widzimy coraz więcej osób poruszających się pieszo czy rowerami z założonymi na uszach lub w uszach słuchawkami.

Policja przypomina również, że nowe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

