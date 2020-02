Ciężarówka udająca pomoc drogową

Zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i skierowaniem na badanie techniczne zakończyła się kontrola ciężarówki zatrzymanej przez inspektorów kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Samochód zarejestrowany jako pomoc drogowa przewoził... stalowy kontener ze skrobią ziemniaczaną i nie spełniał warunków technicznych dla tego rodzaju pojazdu specjalnego.

Zdjęcie Pomoc drogowa? /ITD

Zestaw należący do polskiego przewoźnika został zatrzymany do rutynowej kontroli w środę (12 lutego) na krajowej "piętnastce" w Żegotkach koło Strzelna przez patrol ITD z Inowrocławia. Ciężarówka przewoziła kontener z ładunkiem skrobi ziemniaczanej w workach.

Sprawdzając dane w dowodzie rejestracyjnym ciągnika siodłowego kontrolujący inspektor stwierdził, że ma do czynienia z pojazdem specjalnym pomocy drogowej. Takie informacje znajdowały się też w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W rzeczywistości ciężarówka nie spełniała warunków technicznych wymaganych dla pojazdów specjalnych pomocy drogowej. Był to standardowy ciągnik samochodowy, przystosowany do ciągnięcia naczep i taką rolę pełnił w chwili zatrzymania do kontroli.



Przyczyną niezgodnych ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentacji rejestracyjnej pojazdu mógł być fakt, że pojazdy specjalne zwolnione są m.in. z niektórych opłat podatkowych.

Z uwagi na niezgodność danych dotyczących rodzaju i przeznaczenia pojazdu inspektor ITD zatrzymał dowód rejestracyjny pojazdu. Ciągnik skierowano na badanie techniczne w celu ustalenia i wprowadzenia jego prawidłowych danych do CEPiK oraz dowodu rejestracyjnego.