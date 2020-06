BMW wjechało w las. Kierowca w ciężkim w stanie

​Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło na ul. Beskidzkiej w Katowicach.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni kierujący BMW jadąc w kierunku Kostuchny, zjechał z jezdni i uderzył w drzewa.

Samochód został mocno zniszczony, a jego kierowca zaklinowany we wraku. By go uwolnić konieczna była interwencja strażaków. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony na badania do szpitala

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

