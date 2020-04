Autobusy w Warszawie pojadą bez klimatyzacji i wentylacji

​Zarząd Transportu Miejskiego wystąpił do przewoźników, którzy obsługują warszawską komunikację, o wyłączenie układów klimatyzacji i wentylacji pojazdów - przekazał w poniedziałek stołeczny magistrat. Działanie to jest częścią profilaktyki w walce z epidemią koronawirusa.

Zdjęcie Autobusy będą jeździć bez klimatyzacji i wentylacji /Adam Burakowski /Reporter

"Przewoźnicy zostali zobowiązani, by w pojazdach, w których jest to technicznie możliwe, wyłączyć układy wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, w przypadku, gdy ich działanie wymusza cyrkulację powietrza. Jednocześnie odblokowane zostaną okna w przestrzeni pasażerskiej" - podał urząd.

Reklama

Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego do odwołania odstąpił od wymogu utrzymania warunków termicznych w pojazdach, co w normalnych warunkach gwarantują obowiązujące umowy przewozowe.



Magistrat przypomniał przy tym, że ZTM już na początku lutego zwrócił się do wszystkich operatorów komunikacji miejskiej o zwiększenie nadzoru nad służbami sprzątającymi oraz podjął decyzję o używaniu środków dezynfekcyjnych przy czyszczeniu powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej kontakt, chodzi o kasowniki, poręcze i przyciski.



Wyłączono też przyciski "stop". Pasażerowie nie muszą ich już używać, ponieważ wszystkie przystanki na żądanie działają jako stałe.