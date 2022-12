Szczególnie trudne warunki panują na południu województwa.

- Mieliśmy problemy na drodze krajowej nr 94 między Nakłem a Izbickiem. Ściągnięto ciężki sprzęt i sytuacja została opanowana, jednak wiatr nawiewa ciągle nowe warstwy śniegu. Bardzo trudna sytuacja jest w powiecie głubczyckim, gdzie staramy się utrzymać szlak między Polską Cerekwią a granicą województwa. Z telefonów, jakie otrzymujemy od kierowców wynika, że część lokalnych dróg na południu regionu jest praktycznie nieprzejezdna, lub panują na nich bardzo trudne warunki" - mówił w nocy PAP dyżurny GDDKiA.

Reklama

Ze śnieżnym żywiołem walczą również strażacy.

- Przed chwilą mieliśmy prośbę o pomoc od zespołu karetki pogotowia ratunkowego, które wpadło w zaspę w drodze do wypadku na autostradzie. Wysłaliśmy tam jednostkę, na szczęście medycy poradzili sobie zanim do nich dojechał nasz wóz i jedziemy do wypadku - powiedział PAP Dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Na profilu OSP Branice, przy polsko-czeskiej granicy strażacy zamieścili post, w którym ostrzegają: "jeżeli nie musisz wychodzić, zostań w domu!", a następnie informują o zablokowanej przez śnieg drogach Pietrowice-Głubczyce, Jabłonka - Włodzienin, Włodzienin - Głubczyce i Branice - Niekazanice oraz poważnych utrudnieniach na drodze Głubczyce - Kędzierzyn-Koźle i Racibórz - Kędzierzyn-Koźle.

Jak poinformowała rano GDDKiA, droga krajowa nr 38 na odcinku Ucieszków - Pawłowiczki będzie zablokowana do odwołania. Powodem jest nawiewany na jezdnię śnieg tworzący zaspy.

***