236 km/h bentleyem. Na mandat kierująca była przygotowana

​Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Elbląga zatrzymali do kontroli drogowej 32-letnią kobietę, która wyraźnie przekroczyła dozwoloną prędkość.. Kobieta dość szybko jechała drogą nr 7. Tłumaczyła, że dzień wcześniej odebrała auto z salonu.

Ponad 200 km/h. Z taką prędkością, drogą ekspresową S7 poruszała się swoim bentleyem 32-letnia kierująca. Z nagrania wideo udostępnionego przez policję wynika, że w momencie pomiaru radiowóz jechał 236 km/h. Pomiar trwał zaledwie 1,5 s, wykonano go na na dużym powiększeniu i z dużej odległości, więc trudno powiedzieć, jak dokładnie oddaje on prędkość bentleya.



Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym, więc policjanci nie zatrzymali kierującej prawa jazdy. Kobieta zapłaciła gotówkowy mandat w wysokości 500 złotych, nie była bowiem zameldowana na terytorium Polski.



Kobieta była przygotowana na taką ewentualność, wiedziała nawet w jakiej wysokości mandat zapłaci. Na drodze S7, w miejscu, gdzie zatrzymano 32-latkę jest ograniczenie prędkości do 120 km/h.

Co ciekawe, kobieta poinformowała policjantów, że drogie auto odebrała z salonu zaledwie dzień wcześniej.