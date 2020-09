18-latka "wolno nie jechała". I tak się to skończyło

Brawura w połączeniu z brakiem doświadczenia były przyczyną wypadnięcia z drogi bmw prowadzone przez 18-latkę. Dziewczyna straciła prawo jazdy, które posiadał... od trzech miesięcy.

Zdjęcie 18-latkom nic się nie stało /Policja

We wtorek około 7:30 na drodze S51 przed wjazdem do Olsztyna doszło do groźnej kolizji drogowej. Na miejsce skierowany został patrol ruchu drogowego oraz straż pożarna. Na szczęście, podróżujące osobowym bmw dwie 18-latki nie wymagały opieki medycznej.

Pracujący na miejscu zdarzenia drogowego policjanci, podczas wyjaśniania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia ustalili, że powodem kolizji była brawura idąca w parze z brakiem doświadczenia.

18-letnia kierująca posiadała prawo jazdy od niespełna trzech miesięcy i, jak sama przyznała, "wolno nie jechała". Kobieta jadąc lewym pasem ruchu drogi S-51 prowadzącej w kierunku Olsztyna, nie zachowała szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania, straciła panowanie nad kierowanym pojazdem, wpadła w poślizg i zjechała do przydrożnego rowu.

Zdjęcie / Policja

Zdarzenie poprzedziło uderzenie i ścięcie dwóch znaków drogowych (tablice U-3a). Ostatecznie auto kierowane przez 18-latkę, po przejechaniu ponad 300 metrów rowem, zatrzymało się na betonowej studzience.

Zdjęcie / Policja

Zarówno kierująca jak i jej 18-letnia pasażerka mogą mówić o wielkim szczęściu, ponieważ mimo poważnego uszkodzenia pojazdu nie odniosły one poważniejszych obrażeń.

Zdjęcie / Policja

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia nie mieli najmniejszych wątpliwości, ze przyczyną kolizji drogowej była nadmierna prędkość. Funkcjonariusze zdecydowali się zatrzymać 18-latce jej prawo jazdy, którym kobieta cieszyła się niespełna trzy miesiące.