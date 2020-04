16-latek zatrzymany w kradzionym volvo

​Policjanci z Koluszek (Łódzkie) zatrzymali 16-latka, który ukrywał się przed trafieniem do ośrodka wychowawczego. Nastolatek w ręce funkcjonariuszy wpadł na drodze krajowej nr 12 w skradzionym tego samego dnia samochodzie.

Zdjęcie 16-latek trafił w ręce policji /Damian Klamka /East News

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego st. sierż. Aneta Kotynia, patrolujący w środę drogi funkcjonariusze zwrócili uwagę na stwarzający zagrożenie w ruchu samochód. Osobowe volvo bez włączonych świateł awaryjnych oraz wystawionego trójkąta ostrzegawczego stało na dwóch pasach ruchu na drodze krajowej nr 12 w Modlicy (woj. łódzkie).

"Kiedy mundurowi podjechali bliżej, zauważyli siedzącego na miejscu kierowcy młodzieńca. Nastolatek twierdził, że podróżował z ojcem ale ten poszedł szukać mechanika" - wyjaśniła rzeczniczka.



Jak się okazało, 16-letni mieszkaniec Łowicza jest poszukiwany przez policję w Tarnowskich Górach celem doprowadzenia go do ośrodka wychowawczego. Ustalono również, że volvo, którym nastolatek wybrał się w podróż zostało skradzione kilka godzin wcześniej na terenie powiatu tarnogórskiego. Samochód o wartości około 35 tys. zł trafił już do właściciela.



O dalszych losach 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.