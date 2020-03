125 km/h taksówką. Po mieście. 29-latkowi zabrano prawo jazdy

Lubińscy policjanci z grupy SPEED podczas patrolu zauważyli kierowcę taksówki, który pędził przez miasto. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim i zatrzymali go do kontroli drogowej. Prędkość z jaką poruszał się mężczyzna to aż 125 km/h. Co więcej w taksówce znajdował się pasażer.

Zdjęcie /Policja

Z uwagi na rażące przekroczenie dozwolonej prędkości funkcjonariusze zatrzymali 29-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna został również ukarany mandatem w wysokości 500 złotych i otrzymał 10 punktów karnych. Co więcej nieodpowiedzialny kierowca przewoził w swoim samochodzie pasażera, którego swoim zachowaniem naraził na niebezpieczeństwo.

Przypominamy, że w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy.

Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu na 3 miesiące. Jeśli kierowca dalej będzie prowadzić auto bez uprawnień i zostanie zatrzymany, ten okres przedłuży się do 6 miesięcy. Za trzecim razem jazda bez uprawnień zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.