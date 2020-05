11 praw jazdy zatrzymanych jednego dnia

​Policjanci gorzowskiej drogówki tylko we wtorek (12 maja br.) zatrzymali 11 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Rekordzista jechał o 80 km/h więcej niż pozwalały przepisy. Kierowcy dostali mandaty i zatrzymano im okresowo prawa jazdy.

Jak poinformował w środę Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiej policji, ukarani kierowcy będą mogli odebrać prawa jazdy po trzech miesiącach.

"Po raz kolejny przypominamy, że nadmierna prędkości i niedostosowanie jej do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Dobre warunki pogodowe, sucha nawierzchnia jezdni, a także mniejszy w ostatnim czasie ruch na drodze powoduje, że kierowcy mocniej niż zazwyczaj wciskają pedał gazu" - zaznaczył Kimet.



11 zatrzymanych praw jazdy to efekt jednego dnia pracy patrolu w nieoznakowanym radiowozie z videorejestratorem. We wtorek patrolował on drogi powiatu gorzowskiego.



"Rekordzista jechał swoim audi z prędkością 131 km/h, co oznacza że przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 81 km/h. Jazda zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z odpowiednią prędkością to swoisty fundament bezpieczeństwa na drogach" - dodał Kimet.