Szaleńcza jazda pijanego młodzieńca. Dostał 30 punktów karnych

Kompletnym brakiem odpowiedzialności na drodze, a co za tym idzie brakiem wyobraźni, wykazał się 21-letni kierujący osobowym Audi.

Policjanci z ruchu drogowego kraśnickiej komendy pełnili służbę nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem. Kiedy patrolowali miejscowości na terenie gminy Urzędów, w pewnym momencie zauważyli poruszające się z dużą prędkością Audi. Ruszyli za pojazdem, który za nic miał przepisy ruchu drogowego, wyprzedzał - na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, podwójnej linii ciągłej.

Policyjny wideorejestrator wskazał, że 21 latek przekroczył prędkość o 97 km/h (147 km/h w terenie zabudowanym). Kiedy funkcjonariusze zakończyli brawurową jazdę mężczyzny, podczas badania alkomatem okazało się, że ten kierował w stanie po spożyciu alkoholu. Wynik testu wskazywał niemal 0,30 promila w jego organizmie.

Kierowca zakończył jazdę z punktami karnymi na koncie

Młodzieniec szybko stracił prawo jazdy oraz otrzymał 30 punktów karnych. Funkcjonariusze sporządzili także wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyzna nie skorzystał z możliwości złożenia wyjaśnień.

Korzystając z sytuacji, policja kolejny raz apeluje o respektowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przypomina, że piratom drogowym od 17 września grożą jeszcze większe kary.

