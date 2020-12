Spektakularny finisz jazdy pod wpływem alkoholu

​Z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala 48-latkę, która swoim autem uderzyła w drzewo. Kobieta była kompletnie pijana.

Zdjęcie Auto na złom, 5 tys. grzywny, utrata prawa jazdy i zdrowia - konsekwencje jazdy po pijaku są poważne /

Do wypadku doszło w Stoczku Łukowskim (woj. lubelskie). Ze zgłoszenia, które dotarło na policję wynikało, że kierująca osobowym autem kobieta zjechała z jezdni i uderzyła w przydrożne drzewo, że potrzebna jest również pomoc medyczna.



Policjanci, którzy dojechali we wskazane miejsce ustalili, że pojazdem biorącym udział w zdarzeniu był samochód marki Chevrolet, którym kierowała 48-latka z gminy Stanin. Pokrzywdzona kobieta doznała obrażeń ciała i została przewieziona karetką do szpitala. Tam okazało się, że urazy nie zagrażają jej życiu.



Policjanci wstępnie ustalili, że przyczyną zdarzenia była najprawdopodobniej nadmierna prędkość, z jaką poruszała się na łuku drogi osobówka. Wszystko na to wskazuje, że kierująca autem wyjeżdżając z zakrętu "pojechała na wprost", przejechała przez chodnik i następnie uderzyła w drzewo.



Szybko okazało się jednak, że sprawa miała podwójne dno. Po badaniach okazało się, że kierująca chevroletem miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.



Gdy tylko 48-latka wyzdrowieje, usłyszy zarzut. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi jej co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna i nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. To nie wszystkie konsekwencje. Nie dość, że chevrolet nie będzie "naprawiony z ubezpieczenia" to kobieta będzie jeszcze musiała zapłacić co najmniej 5000 złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.