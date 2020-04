Pojechali na stację po alkohol. Nie opłacało się

​Za nieprzestrzeganie zasad wz. z epidemią koronawirusa policjanci ukarali mandatami pijanego kierowcę i jego znajomych, którzy pojechali po alkohol - poinformowała w środę mł. asp. Marta Gierlicka z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Zdjęcie / Adam Staśkiewicz /East News

Jak przekazała policjantka skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się grupa znajomych, która we wtorek wybrała się na stację benzynową w Wyszkowie po alkohol i paliwo.

Reklama

"Mimo że kierujący był pijany i obowiązują przepisy dotyczące zakazu przemieszczania się bez nagłej i konkretnej potrzeby, nikt z nich nie widział w swoim postępowaniu nic złego. Swoje zachowanie tłumaczyli +potrzebą+ dokupienia alkoholu, mimo że, jak oświadczyli, znają treść ograniczeń obowiązujących w kraju w związku z panującą epidemią koronawirusa" - poinformowała w środę mł. asp. Marta Gierlicka.



Kierowca odpowie za jazdę po pijanemu, za co grozi do 2 lat więzienia, a także za brak uprawnień do kierowania. Natomiast za załamanie zakazu wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia kierowca i pasażerowie zostali ukarani mandatami po 500 złotych.



"Ponadto za bezpodstawne przemieszczanie się w dobie istniejących obostrzeń Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć na kierowcę i pasażerów kary w wysokości nawet 30 tys. zł" - podała mł. asp. Marta Gierlicka



Zaapelowała też o rozsądek i odpowiedzialność. "Pamiętajmy, że przepisy nie zostały wprowadzone po to, by utrudnić komuś życie, ale dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, przy jednoczesnym ograniczeniu rozprzestrzeniania groźnego wirusa" - podkreśliła policjantka.