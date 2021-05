Pijany przekroczył prędkość o 88 km/h! Później próbował uciec

35-letni kierowca opla jechał w Nieżychowicach z prędkością 128 km/h, przekraczając tę dozwoloną o 88 km/h. W organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany po pościgu przez chojnicką drogówkę – poinformowały w poniedziałek służby prasowe pomorskiej policji.

Kierowca Opla jechał nim 128 km/h, czyli o 88 km/h za szybko, gdy prędkość jego auta przy szkole w miejscowości Nieżychowice (woj. pomorskie) zmierzyli policjanci chojnickiej drogówki. Funkcjonariusze 35-latkowi dali sygnał, by się zatrzymał, ale ten go zignorował i zaczął uciekać.

"W trakcie pościgu (...) wykonywał niebezpieczne manewry, m.in. stworzył zagrożenie dla przechodzącej przez przejście kobiety z półtorarocznym dzieckiem, która musiała odskoczyć na pobocze przed rozpędzonym autem" - podały policyjne służby prasowe.



35-latek, który porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo, został zatrzymany. Badanie na obecność alkoholu w jego organizmie dało wynik blisko 2,5 promila.



Do zdarzenia doszło w sobotę. W niedzielę przedstawiono mu zarzuty. 35-latek już stracił prawo jazdy. Natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, a za kierowanie pojazdem po pijanemu grozi mu do 2 lat więzienia.

