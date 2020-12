Pijany kierowca uciekał przed policją

​Funkcjonariusze z jeleniogórskiej drogówki zatrzymali 42-letniego mieszkańca Zgorzelca, podejrzewanego o niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ponadto mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość.

W sobotę po godzinie 20:00 policjanci na ul. Wolności w Jeleniej Górze zmierzyli prędkość Audi Q7 (policja nie podaje w jaki sposób). Pomiar na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, dał wynik 81 km/h.

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Włączyli sygnały (czyli mógł to być nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem) jednak kierowca przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Kierowca lekceważył wszelkie próby zatrzymania pojazdu. Po kilkunastu minutach funkcjonariusze zajechali kierującemu drogę i go zatrzymali.



Okazał się nim 42-letni mieszkaniec Zgorzelca. W trakcie rozmowy z kierowcą policjanci wyczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało blisko promil w jego organizmie. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Za popełnione przestępstwa zatrzymanemu grozić może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

