Pijany kierowca jechał niesprawną ciężarówką

0,37 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca białoruskiego zestawu ciężarowego. Kierowcę po spożyciu alkoholu zatrzymali do kontroli inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdjęcie /ITD

W czwartek (8 października) na autostradzie A1 koło Torunia inspektorzy ITD zatrzymali dwa zestawy należące do białoruskich przewoźników. Pobierając dokumenty od kierującego z pierwszej ciężarówek poczuli zapach alkoholu. Wykonane badanie alkomatem wykazało 0,18 mg/l (0,37 promila) alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyznę w stanie po spożyciu alkoholu przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom Policji. Transport kontynuował drugi z kierowców, który w momencie zatrzymania do kontroli był członkiem załogi.

Reklama

Z kolei w pojeździe należącym do drugiego przewoźnika stwierdzono usterkę, która zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego. Znaczny luz na połączeniu układu kierowniczego mógł w każdej chwili doprowadzić do rozłączenia się drążka kierowniczego ze zwrotnicą lewego koła. W tym przypadku inspektorzy ITD ukarali kierowcę mandatem, zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i wydali zakaz dalszej jazdy. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne w sprawnie nałożenia kary pieniężnej. Niesprawna ciężarówka odjechała na holowniku do warsztatu.