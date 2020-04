Pijany kierowca imprezował ze znajomymi w samochodzie

Czy to była próba obejścia zakazu zgromadzeń? Jeśli tak, to okazała się wyjątkowo nieudana.

Zdjęcie /Policja

Policjanci z jastrzębskiej drogówki podczas patroli zauważyli samochód, którym podróżowało czterech młodych ludzi. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że podróż nie była podyktowana celami bytowymi zdrowotnymi, czy zawodowymi, ponieważ mężczyźni postanowili w taki sposób świętować urodziny jednego z kolegów.

To był jednak dopiero początek ich problemów, ponieważ funkcjonariusze wyczuli od kierowcy alkohol. Okazało się, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu! Co więcej, ciąży na nim zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do 2022 roku.

Kierowcę czekają teraz poważne problemy, a dwaj jego pasażerowie otrzymali mandaty po 500 zł, za złamanie zakazu poruszania się. Trzeci pasażer był nieletni i trafił pod opiekę rodzica (policja nie podaje czy na niego też została nałożona jakaś kara).