1,5 promila alkoholu miała kobieta kierująca BMW, którą we wtorek wieczorem zatrzymali do kontroli policjanci z Obornik (woj. wielkopolskie). 22-latka tłumaczyła, że przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy; towarzyszył jej trzeźwy pasażer - właściciel auta.

Zdjęcie /Łukasz Solski /East News

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Obornikach st. sierż. Izabela Leśnik poinformowała PAP, że we wtorek w godzinach wieczornych funkcjonariusze patrolujący centrum miasta zatrzymali do kontroli auto marki BMW. Samochodem kierowała pijana kobieta.



"W trakcie badania trzeźwości alkomat wskazał u niej prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto 22-latka nie posiadała prawa jazdy. Obok kierującej siedział pasażer - właściciel pojazdu, który był trzeźwy i posiadał uprawnienia" - przekazała Leśnik.



Dodała, że właściciel pojazdu to kolega pijanej kobiety. "Swoje zachowanie tłumaczyła, tym, że chciała poćwiczyć jazdę przed egzaminem na prawo jazdy" - wskazała policjantka.



Sprawę 22-latki rozpatrzy sąd. Za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu grozi jej grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do dwóch lat.