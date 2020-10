Pijana i bez prawa jazdy wiozło poszukiwanego mężczyznę

Nietrzeźwa 18-latka bez uprawnień prowadziła niesprawne auto i wiozła mężczyznę poszukiwanego przez policję. Mieszkanka powiatu sierpeckiego i ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości pasażer zostali zatrzymani w Płocku podczas kontroli drogowej - podała policja.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku mł. asp. Marta Lewandowska, do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Funkcjonariusze z tamtejszego wydziału patrolowo-interwencyjnego zauważyli, że kierująca peugeotem kobieta bez przyczyny zwalniała, przyśpieszała, nie zachowywała przy tym prawidłowego toru jazdy.



"To wzbudziło wątpliwości mundurowych, co do stanu trzeźwości kierującej. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w jej organizmie. Jak się okazało, kierowała pojazdem bez uprawnień. Jakby tego było mało, peugeot był nieprawny technicznie, nie posiadał badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC" - przekazała rzeczniczka płockiej policji.



Jak wyjaśniła, autem kierowała 18-latka z powiatu sierpeckiego, a wraz z nią podróżował 20-letni mężczyzna. "Nim również zainteresowali się mundurowi. Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że ukrywa się on przed wymiarem sprawiedliwości. Mieszkaniec powiatu sierpeckiego poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności. Został zatrzymany przez policjantów" - podkreśliła Lewandowska.



Rzeczniczka płockiej policji dodała, iż 18-letniej kobiecie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, oprócz wysokiej grzywny, grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności, a także postępowanie za wykroczenia, w tym kierowanie niesprawnym pojazdem bez uprawnień. Poszukiwany 20-letni mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności.