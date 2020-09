Pijacki... autobus z dziećmi!

​Policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli szkolny autobus wiozący dzieci do placówki w powiecie kutnowskim. Po przebadaniu kierowcy, okazało się, że ma on blisko promil alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy był również jadący autobusem opiekun dzieci.

Zdjęcie Kierowca autobusu z dziećmi był pijany /Policja

Policja w Kutnie prowadzi działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przewożonych do i ze szkół; sprawdzany jest m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierowców oraz ich stan trzeźwości.

"Podczas policyjnej akcji w poniedziałek skontrolowano autobus szkolny, który dojeżdżał do jednej ze szkół w powiecie kutnowskim. Badanie trzeźwości 60-latka wykazało, że w jego organizmie jest prawie promil alkoholu. Mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, co zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 60-latek straci teraz prawo jazdy i odpowie przed sądem" - przekazała Edyta Machnik z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.



Funkcjonariusze nie poprzestali na kontroli kierowcy i wkrótce okazało się, że także 63-letni opiekun dzieci, który również jechał autobusem, miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za podjęcie pracy w stanie nietrzeźwości, za co może grozić kara aresztu lub grzywny, a także dyscyplinarne zwolnienie.