Miał 3 promile, zakaz jazdy i zabił kobietę

Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miał 58-letni kierowca mercedesa, który na drodze w Bedoniu (Łódzkie) potrącił jadącą motorowerem 65-latkę Mimo akcji ratunkowej kobiety nie udało się uratować. Kierowca został zatrzymany przez policję - grozi mu do 12 lat więzienia.

Miejsce wypadku

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 15.30 w Bedoniu Przykościelnym. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 58-letni łodzianin kierujący mercedesem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej na motorowerze 65-letniej mieszkance Łodzi i doprowadził do zderzenia pojazdów. Na miejscu wypadku niezwłocznie podjęto czynności ratownicze, jednak kobiety nie udało się uratować.

"Okazało się, że kierujący mercedesem był nietrzeźwy, badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w jego organizmie. Ponadto kierował samochodem pomimo cofniętych uprawnień" - poinformowała w czwartek Urszula Ptasznik z KPP w Koluszkach.

Według rzecznika Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztofa Kopani, na czwartek zaplanowano przesłuchanie sprawcy wypadku w prokuraturze, po którym zapadną dalsze decyzje, co do jego losu. Spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.

Policja

