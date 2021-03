Kompletnie pijany kierowca 40-tonowego zestawu

​Niemal 3,5 promila alkoholu miał w organizmie 38-letni kierowca ciężarowego Volvo, który w takim stanie podróżował krajową "dwójką".

Zdjęcie Kierowca tego 40-tonowego zestawu był kompletnie pijany /Policja

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej otrzymali informację o kierowcy ciężarówki, który wykonuje niebezpieczne manewry na drodze i prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Policjanci szybko odszukali i zatrzymali podane w zgłoszeniu auto. Za kierownicą ciężarówki siedział 38-letni mieszkaniec gminy Sosnówka. Potwierdziły się też przypuszczenia zgłaszającego, gdyż podróżujący ciężarówką mężczyzna był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało niemal 3,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Amator jazdy na podwójnym gazie odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą nawet 2 lat pozbawienia wolności. Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nie trzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych.