Policjanci z Opoczna (Łódzkie) zatrzymali do kontroli drogowej 38-latka, który nie posiadając prawa jazdy, nie tylko prowadził auto, ale też holował samochód innego kierowcy. Z kolei kierujący holowanym oplem był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na ul. Piotrkowskiej w Opocznie, gdzie policjanci z lokalnego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej dwóch kierujących.

Okazało się, że 38-letni kierowca audi, który nie posiada prawa jazdy, holował 40-letniego kierującego oplem. Po wykonaniu badania trzeźwości wyszło na jaw, że 40-latek ma w organizmie prawie 3 promile alkoholu, a po sprawdzeniu w bazach danych funkcjonariusze dowiedzieli się, że 40-latek ma także aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - poinformowała w niedzielę asp. szt. Barbara Stępień z opoczyńskiej komendy powiatowej.

Kontrola zakończyła się ukaraniem obu kierowców mandatami w wysokości 500 zł za kierowanie samochodem bez uprawnień. Kierowca holowanego opla musi się liczyć także z konsekwencjami prawnymi. Odpowie za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z kolei za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.