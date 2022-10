Obywatelskie zatrzymanie w Lubinie. Kierująca miała 80 lat

Policja z komendy w Lubinie otrzymała zgłoszenie, że po jednej z ulic miasta porusza się prawdopodobnie nietrzeźwa kierująca.

Kiedy Toyota, którą poruszała się kobieta, zatrzymała się, mężczyzna wyciągnął kluczyki ze stacyjki i wezwał funkcjonariuszy.

Jak się okazało, głównym bohaterem tego zdarzenia jest... 80-letnia kobieta. Policjanci, którzy przybyli na miejsce wyczuli od niej silną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości rozwiało wszelkie wątpliwości. Wykazało ponad 1,5 promila w organizmie 80-latki.

Kobieta przyznała się do tego, że wcześniej spożywała alkohol. Jak jednak pokazała ta sytuacja, fakt ten nie stanowił dla niej znaczącej przeszkody przed wsiadaniem za kierownicę. A ponoć mądrość przychodzi z wiekiem.

Jaką karę poniesie 80-latka?

Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości policjanci zatrzymali nieodpowiedzialnej seniorce prawo jazdy. O jej dalszej przyszłości zdecyduje sąd. Kobiecie grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o trzeźwość na drogach

Policja niezmiennie wzywa do zachowania rozsądku i trzeźwości, decydując się na prowadzenie pojazdów. Dzięki obywatelskim zatrzymaniom ci, którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu nie mogą czuć się tak pewnie. Każdy, kto zauważy podejrzane zachowanie innego uczestnika ruchu drogowego, może zgłosić to na policję. Odpowiednia reakcja pozwala nie tylko na wyeliminowanie z dróg kolejnego nietrzeźwego kierowcy, ale także na uniknięcie tragedii, do której mogło za jego przyczyną dojść.

