Promocja Yamahy przy zakupie nowego jednośladu

Yamaha Motor Polska, wraz z siecią dealerską, ogłasza akcję promocyjną na najpopularniejsze jednoślady sygnowane trzema kamertonami.

Do objętych promocją modeli należą miejski skuter NMAX o pojemności 125 ccm, przeznaczony do prowadzenia na samochodowe prawo jazdy, motocykl MT-07, dostępny w wersjach o pełnej mocy 75 KM lub 48 KM do prowadzenia na prawo jazdy kat. A2, oraz sportowy turystyk Tracer 900 w opcji standardowej lub bogato wyposażonej GT.



Przy zakupie każdego z tych modeli klient otrzyma gratis pakiet wybranej przez siebie oryginalnej odzieży lub akcesoriów marki Yamaha o wartości 1000 zł (NMAX), 2000 zł (MT-07) lub 3000 zł (Tracer 900 i 900 GT).



Kupujący sam decyduje o tym, co wejdzie w skład bezpłatnego pakietu promocyjnego spośród licznych kolekcji strojów ochronnych zaprojektowanych do jazdy motocyklem i do noszenia na co dzień, a także spośród szerokiej gamy oryginalnych akcesoriów dedykowanych do poszczególnych jednośladów Yamahy.

Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe pojazdy z rocznika modelowego 2020 i trwa do 31.07.2020.