79-latek na oczach policji prawie wjechał pod pociąg

Jeleniogórscy funkcjonariusze w niedzielę 9 stycznia około godz. 22:30 dostali zgłoszenie dotyczące kradzieży auta marki Renault z jednej z posesji na terenie powiatu karkonoskiego.

Zgłaszający poinformowali dyżurnego, jakimi samochodami odjechali złodzieje.

To znacznie ułatwiło namierzenie sześciu mężczyzn poruszających się łącznie trzema pojazdami, w tym skradzionym Renault o wartości... kilku tysięcy złotych.

Zdjęcie Wartość skradzionego pojazdu oszacowana została przez właściciela na ... kilka tysięcy złotych. /

Zatrzymani na jednej z ulic w Jeleniej Górze mieszkańcy powiatu lubańskiego i zgorzeleckiego. Mężczyźni w wieku od 24 do 40 lat trafili do policyjnego aresztu. Za kradzież z włamaniem grozić im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Reklama

***