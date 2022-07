Kobieta zgłosiła policji kradzież auta. Później coś sobie przypomniała

Kradzieże

Mieszkanka Nowego Sącza zaalarmowała policję twierdząc, że skradziono jej drogi samochód. Kiedy funkcjonariusze przystąpili do działania, przypomniała sobie, że… zostawiła go w rejonie sądeckiego rynku, a po spotkaniu wróciła do domu ze znajomym.

Zdjęcie Zgłosiła kradzież samochodu. Później przypomniała sobie, gdzie go zostawiła / 123RF/PICSEL