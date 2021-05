Wkrótce podpisanie umów na budowę odcinków drogi S19

W maju i czerwcu będzie możliwe podpisanie umów z firmami, które zaprojektują i zbudują dwa odcinki trasy S19 w Podlaskiem: Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód oraz Haćki-Bielsk Podlaski, a także obwodnicę Sztabina na dk 8 - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Zdjęcie / GDDKiA

Reklama

Umowy będzie można zawrzeć bez przeszkód, bo - jak podano w komunikacie na stronie internetowej GDDKiA - przeprowadzone w maju przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych standardowe kontrole uprzednie przetargów na te inwestycje, nie wykazały żadnych uchybień w tych postępowaniach i zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych.

Reklama

"Oznacza to zielone światło do podpisania umów z wykonawcami tych zadań w drugiej połowie maja i w czerwcu bieżącego roku (...) Pozytywny wynik kontroli umożliwia przygotowanie umowy - we wszystkich przypadkach - z wykonawcą realizującym zadanie w systemie projektuj i buduj" - podała GDDKiA.

Jeszcze w maju ma być podpisana umowa na projekt i budowę ok. 10,1 km odcinka S19: Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Inwestycję tę za 405,6 mln zł ma realizować konsorcjum firm PORR i Unibep. Konsorcjum ma uzyskać zezwolenie na realizację tego odcinka S19 w trzecim kwartale 2022 r, a budowa jest planowana na lata 2022-2024.

Potem GDDKiA chce podpisać umowę z firmą Budimex na projekt i budowę 4,2 km obwodnicy Sztabina na dk 8 Białystok-Augustów. Obwodnica ma kosztować 134,8 mln zł. Budowę zaplanowano na lata 2023-2025.

W czerwcu drogowcy chcą natomiast podpisać umowę na projekt i budowę 9 km odcinka Haćki-Bielsk Podlaski S19 z obwodnicą Bielska Podlaskiego, która pozwoli wyprowadzić z miasta ciężki ruch na osi północ-południe. Wartość umowy ma wynieść 325,9mln zł. Ten odcinek S19 ma być budowany w latach 2022-2024.



***