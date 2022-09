Wielka maszyna TBM wyrusza do Polski. Wydrąży tunel na budowie drogi S19

Spis treści: 01 Z Hiszpanii przez Szczecin i Opole do Babicy

02 Budowa tunelu rozpocznie się w 2023 roku

03 Tarcza wiercąca maszyny TBM ma 15,2 m średnicy

04 Trasa z tunelem ma być gotowa w 2026 roku

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus poinformowała, że największe elementy dotrą na Podkarpacie drogą morską i kołową. Mniejsze wyłącznie drogą lądową.

Z Hiszpanii przez Szczecin i Opole do Babicy

"Załadunek części maszyny TBM rozpoczął się w Noblejas w Hiszpanii, skąd największe części maszyny tj. napęd główny, tarcza skrawająca, zostaną przetransportowane do portu w Santander. Stamtąd przypłyną do Szczecina. Następnie zostaną przeniesione na specjalne barki, którymi dotrą do Opola. Tam, zostaną przeniesione na specjalne platformy, którymi zostaną przetransportowane do Babicy" - zaznaczyła.

Reklama

Pozostałe elementy, których ciężar umożliwia transport lądowy, zostaną przewiezione z Noblejas oraz ze Szczecina bezpośrednio do Babicy. Wszystkie elementy zostaną dostarczone na plac budowy w Babicy do końca tego roku tak, aby prace związane z drążeniem tunelu mogły rozpocząć się w 2023 roku.

Zdjęcie Przygotowanie maszyny TBM do transportu do Polski / GDDKiA

Budowa tunelu rozpocznie się w 2023 roku

Jak przypomniała Rarus, w kwietniu tego roku rozpoczęła się jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce, czyli ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem a Babicą.

"Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią. Tunel o długości 2255 m składał się będzie z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy" - podała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Technologię, know-how i sprzęt TBM, który ma zostać wykorzystany podczas budowy tego docinka zostanie dostarczony przez firmę Acciona.

Zdjęcie Ciężarówka daje pogląd z jak potężną maszyną mamy do czynienia / GDDKiA

Tarcza wiercąca maszyny TBM ma 15,2 m średnicy

Jak podkreśliła Rarus, tunel drogowy będzie wykonywany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m.

"TBM drążąc podziemny obiekt, jednocześnie będzie układał jego obudowę. Konstrukcja tunelu będzie zbudowana z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe. W przypadku tunelu w Babicy, na obudowę wykorzystanych zostanie przeszło 2230 pierścieni, do wyprodukowania których zostanie zużyte blisko 118 tys. m sześc. betonu" - powiedziała.

Trasa z tunelem ma być gotowa w 2026 roku

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu, powstaną też węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać ma przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km.

***