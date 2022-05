Więcej miliardów na drogi. Koszt budowy rośnie dramatycznie

Spis treści: 01 Brakuje surowców i ukraińskich pracowników, rosną ceny

02 Kłopotem inflacja i wzrost cen paliw

03 Budżet wzrósł ze 105 dl 163,9 mld zł. A to za mało

Wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazano, że przyczyną zmian jest konieczność pilnego zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji wynikająca z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Brakuje surowców i ukraińskich pracowników, rosną ceny

Wyjaśniono, że w ostatnim czasie zaobserwowano kilka negatywnych trendów związanych z odpływem obywateli Ukrainy z Polski, wzrostem cen w wybranych asortymentach oraz wydłużeniem okresu oczekiwania na dostawy surowców.

Jak podano, według szacunków pracownicy branży budowlanej z Ukrainy mogą stanowić blisko 28 proc. ogółu pracowników. Wzrost cen dotyczy natomiast szeregu materiałów niezbędnych przy realizacji inwestycji.

"Należy też zwrócić uwagę na wysoki poziom inflacji, który przekłada się w dalszej kolejności na wzrost pozostałych elementów składowych wpływających na cenę realizacji materiałów, usług czy też poziomu płac. W tym kontekście, w szczególności wskazać należy wzrost ceny paliw oraz stali" - dodano.

Kłopotem inflacja i wzrost cen paliw

Zwrócono uwagę, że wzrosty cen paliwa przyspieszyły szczególnie w ostatnich tygodniach po inwazji na Ukrainie, choć istotne wzrosty były już odnotowywane w zeszłym roku, dodatkowo racjonowany może być okresowo dostęp do paliw.

"W przypadku stali mamy do czynienia ze wzrostem cen od dłuższego czasu, niemniej dodatkową istną rolę może tu pełnić ograniczenie importu stali z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Skutkuje to dużą niepewnością na rynku, co do cen materiałów oraz dostępności pracowników" - napisano w wykazie prac rządu.

Budżet wzrósł ze 105 dl 163,9 mld zł. A to za mało

Pierwotny budżet "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" wynosił 105 mld zł. Jego aktualizacje przyniosły zwiększenie limitu wydatków. W lipcu 2017 r. do 135 mld zł, we wrześniu 2019 r. do 142,2 mld zł, a ostatnia z czerwca 2020 r. do 163,9 mld zł.

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4631,5 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1753,6 km autostrad. Prace trwają na odcinkach autostrad A1, A2 i A18, powstają również plany rozbudowy autostrady A4. W woj. opolskim pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego remontowany jest odcinek tej autostrady. W realizacji znajduje się ok. 196 km autostrad, a nieco ponad 30 km jest na etapie przygotowania.

