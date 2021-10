Ważna decyzja dla budowy S8 na Dolnym Śląsku

Tym samym trasa od Barda do Ząbkowic Śląskich zostanie zrealizowana zgodnie z przebiegiem wariantu WPR4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a także spotkaniami informacyjnymi i konsultacjami społecznymi - informuje GDDKiA.

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Trasa o długości ok. 14,1 km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu, w przeważającej części na przecięciach z nią.

W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: węzeł Bardo, czyli połączenie z obecną DK8 oraz węzeł Jaworek, czyli połączenie z drogą wojewódzką nr 385. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie sześć mostów, pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, dziewięć wiaduktów oraz 16 przepustów.

We wrześniu tego roku wydano decyzję środowiskową na odcinek S8 z Wrocławia do Łagiewnik.

Zdjęcie Przebieg drogi na mapie / GDDKiA

Droga S8 na Dolnym Śląsku



Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki: Kłodzko - Ząbkowice Śląskie; Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki oraz Łagiewniki - Wrocław (Magnice).

Kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo - Kłodzko będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46.

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie w Kotlinie Kłodzkiej.



