W tunelu na Zakopiance bez szaleństw. Dba o to odcinkowy pomiar prędkości

Dołącz do nas:

W tunelu na Zakopiance lepiej zdjąć nogę z gazu. Obowiązuje w nim ograniczenie prędkości do 100 km/h, a o to, by kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości dba system odcinkowego pomiaru prędkości.

Zdjęcie Żółte kamery systemu odcinkowego pomiaru prędkości zainstalowano na każdym wjeździe i wyjeździe z tunelu / Marek Wicher / INTERIA.PL