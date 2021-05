Ustawa znosząca bramki na autostradach do komisji senackiej

Ustawa znosząca bramki na państwowych autostradach i wydłużająca okres przejściowy, kiedy równolegle będzie działał nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i stary system - viaTOLL, została w środę przesłana do senackiej Komisji Infrastruktury.

W środę Senat wysłuchał sprawozdania Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Poprawki na piśmie złożyła senator Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

Wcześniej, podczas wtorkowego posiedzenia komisji infrastruktury senatorowie nie złożyli żadnych poprawek, głosowano natomiast wniosek o odrzucenie ustawy w całości i wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Żaden z wniosków nie uzyskał większości.

W środę w Senacie szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska mówiła, że ustawa stanowi podstawę do stworzenia jednolitego systemu poboru wszystkich opłat drogowych i rozszerza możliwość stosowania systemu geopozycjonowania satelitarnego również na użytkowników autostrad płatnych.

Obecnie szef KAS pobiera opłatę na dwóch odcinkach autostrad płatnych A2 Konin - Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica i to właśnie na tych odcinkach autostrad w pierwszej kolejności zostanie wdrożona nowa metoda poboru opłat. Stanie się to 1 grudnia tego roku, kiedy wygasają umowy na obsługę bramek na tych autostradach.

Ustawa przewiduje dwie możliwości opłat za przejazd autostradą. Pierwsza to zakup biletu autostradowego a druga to pobór w oparciu o dane geolokalizacyjne z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej, która będzie udostępniona przez KAS. Instalowanie aplikacji nie będzie obowiązkowe.

Bilety autostradowe będzie można kupić online oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży takich jak stacje paliw czy w kioski, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady wskazanym przez kierowcę.

W obecnym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie pojazdu w Miejscu Poboru Opłat, pobranie biletu lub wniesienie opłaty i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, by wjechać lub zjechać z autostrady.

Rzeczkowska poinformowała też, że w celu płynnego wprowadzenia przepisów wprowadzających nowy system poboru opłat dla ciężarówek wydłużono okres przejściowy, kiedy to równolegle będzie działał nowy system e-TOLL i stary system - viaTOLL.

“Zmianę, którą wprowadza ustawa jest też wydłużenie okresu przejściowego na dostosowanie się do nowego systemu przez użytkowników, szczególnie użytkowników pojazdów ciężkich. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że stary system viaTOLL musi być wygaszony do końca czerwca bieżącego roku, natomiast ustawa wprowadza dłuższy okres do 30 września. Nieprzyjęcie tej ustawy będzie oznaczało, że system viaTOLL zostanie wygaszony z końcem czerwca tego roku i okres przejściowy będzie bardzo krótki ponieważ planujemy wdrożenie nowego systemu na początku czerwca " - powiedziała szefowa KAS.

Oparty o pozycjonowanie satelitarne system e-TOLL to następca systemu viaTOLL opartego o pozycjonowanie radiowe służącego do poboru opłat od pojazdów lub zespołów pojazdów za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych. Za przejazd muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu jest większa od 3,5 tony.

W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie.

Pobór opłaty za przejazd samochodami będzie też możliwy dzięki urządzeniu OBU (On Board Unit) lub ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny), o ile pojazd będzie w nie wyposażony.