Sześciu chętnych na budowę kolejnego odcinka drogi S3

​Firma Polaqua złożyła najniższą ofertę w przetargu na realizację drogi S3 na odcinku Świnoujście - Dargobądz - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej na odcinku Świnoujście - Dargobądz o długości 17 kilometrów - poinformowały w środę służby prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Wpłynęło łącznie sześć ofert, najniższą ofertę w wysokości 688,8 mln zł złożyła firma Polaqua. Oferty będą sprawdzane w celu wybrania najkorzystniejszej. W przyszłym tygodniu planowane jest otwarcie ofert dla odcinka Dargobądz - Troszyn. Cała trasa S3 od Świnoujścia do Troszyna ma być gotowa w 2024 r.



Odcinek Świnoujście - Dargobądz to jeden z dwóch odcinków S3 Świnoujście-Troszyn o łącznej długości 33 kilometrów. W ramach zamówienia wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na zaprojektowanie i uzyskiwanie decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od podpisania umowy. Roboty budowlane mają potrwać od 19 do 22 miesięcy.



Odcinek S3 od Świnoujścia do Troszyna jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ta część S3 ma duże znaczenie gospodarcze ze względu na port morski i gazoport w Świnoujściu - podkreśla Dyrekcja.



Wykonawca wybuduje drogę ekspresową od Świnoujścia do Dargobądza z dwoma pasami w każdą stronę. Początkiem będzie rondo na wylocie z tunelu w Świnoujściu. Droga będzie przebiegała w rejonie obecnej drogi krajowej nr 3, powstanie tam węzeł łączący S3 z gazoportem, oraz węzeł Łunowo w rejonie połączenie DK3 i DK93.



Trasa między Świnoujściem i Międzyzdrojami będzie przebiegała na północ od linii kolejowej. S3 włączy się w istniejący węzeł Międzyzdroje, który zostanie przebudowany. Na obwodnicy Międzyzdrojów powstanie bliźniacza estakada. Droga dalej będzie przebiegała przez tereny leśne. Odcinek zakończy się przed węzłem Dargobądz.