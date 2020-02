Rusza budowa nowego odcinka drogi S61

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję dotyczącą budowy fragmentu drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Ełk Południe, przyszłego międzynarodowego szlaku Via Baltica. Umożliwi ona rozpoczęcie prac - podał we wtorek rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

Decyzja wojewody dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla trasy S61 Szczuczyn - Ełk Południe. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm PORR, PORR Bau oraz UNIBEP. Koszt budowy tego odcinka trasy wynosi ok. 699,5 mln zł, a planowany czas budowy to 29 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych.

Wcześniej taką decyzję uzyskał odcinek S61 Wysokie - Raczki, na którym trwają już prace budowlane. Na decyzję ZRID czeka jeszcze jeden fragment S61 w województwie warmińsko-mazurskim, Ełk Południe - Wysokie.

Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Olsztynie Karol Głębocki przekazał, że budowa, której dotyczy wydany obecnie ZRID, obejmie odcinek o długości ok. 23,3 km. Zgodnie z kontraktem powstanie droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wybrane drogi lokalne będą wyremontowane. W ramach inwestycji powstanie też m.in. 19 obiektów inżynierskich oraz dwa węzły: Guty w gminie Szczuczyn oraz Ełk Południe w gminie Ełk, w pobliżu miejscowości Nowa Wieś Ełcka.

Nawierzchnia drogi, na której przewidywany jest duży ruch pojazdów ciężarowych, zostanie wykonana z betonu cementowego.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki, jest współfinansowana przez Unię Europejską.

Budowę S61 w woj. warmińsko-mazurskim pomiędzy miejscowościami Szczuczyn i Raczki podzielono na trzy odcinki; dwa z nich: Szczuczyn - węzeł Ełk Południe (ok. 23,3 km) i węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km) mają już decyzje ZRID, a trzeci - od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie (ok. 22,9 km) - oczekuje na decyzję ZRID.