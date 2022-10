Na nowym odcinku drogi S19 powstanie jeden z najwyższych wiaduktów w Polsce

Spis treści: 01 18 km drogi S19 za 1,5 mld zł

02 Piętnaście estakad, dziesięć mostów. To nie będzie łatwa budowa

03 Osuwiska, góry i doliny

Drogę wybuduje firma Polaqua. Koszt budowy, ze względu na bardzo skomplikowany teren, przez który pobiegnie droga, przekroczy 1,5 mld zł (umowa opiewa na 1 541 121 487,77 zł). To będzie "alpejska droga". S19 Via Carpatia z tunelami i estakadami

18 km drogi S19 za 1,5 mld zł

Inwestycja będzie prowadzona w systemie Projektuj i Buduj. To znaczy, ze wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt wykonawczy, a następnie przystąpi do budowy. Na koniec będzie musiał uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Zgodnie z umową, ma to nastąpić nie później niż po 42 miesiącach od podpisania umowy, przy czym z czasu tego wyłącza się okres zimowy (od 1 grudnia do 31 marca), ale wyłącznie w okresie robót budowlanych, a nie projektowych.

Piętnaście estakad, dziesięć mostów. To nie będzie łatwa budowa

Inwestycja obejmie wybudowanie ponad 18 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu. Na trasie powstanie aż piętnaście estakad (najdłuższa będzie miała 1,1 km długości i aż 35 metrów wysokości), dziesięć mostów, sześć wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt, cztery miejsca do kontroli i ważenia samochodów oraz węzeł drogowy Barwinek.

Osuwiska, góry i doliny

Teren, przez który pobiegnie nowa droga charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącymi po ich dnie rzeczkami i strumykami.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk. W ramach przygotowań do ogłoszenia przetargu GDDKiA w sumie wykonała około 1640 otworów badawczych o łącznym metrażu 23 400 mb i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o łącznym metrażu 4500 mb i głębokości od 1 do 22 m.



