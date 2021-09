Na A1 powstaną nowe stacje benzynowe

Wiadomości GDDKiA więcej zarabia na MOP-ach

Jak podał we wtorkowym komunikacie katowicki oddział GDDKiA, w najbliższych dniach dzierżawcom zostanie przekazana infrastruktura i teren dwóch MOP-ów: Woźniki Wschód oraz Woźniki Zachód. Od tego momentu będą oni mieli 18 miesięcy na wybudowanie i oddanie do użytku obiektów dostosowujących te MOP-y do wyższych klas, przy zapewnieniu dostępności do już istniejącej infrastruktury podczas prac.

Oba te MOP-y zostały wybudowane w pierwszej klasie. Oznacza to, że znajdują się na nich: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie (dopuszcza się ich wyposażenie w obiekty małej gastronomii).

Po rozstrzygnięciu przetargów na dzierżawę tych MOP-ów, zostaną one podniesione do wyższych klas. Dla MOP Woźniki Wschód, przy jezdni w stronę Katowic, ma to być II klasa, co oznacza m.in. stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów i obiekty gastronomiczno-handlowe. Dla MOP Woźniki Zachód (przy jezdni w stronę Gliwic) przewidziano klasę III, co dodatkowo oznacza obiekty noclegowe (budowa takiego obiektu nie jest obligatoryjna, ewentualna realizacja zależy od potrzeb).

MOP Woźniki Wschód wydzierżawił koncern Lotos, a MOP Woźniki Zachód - Circle K Polska. Okres obowiązywania każdej z podpisanych w sierpniu br. umów to 20 lat, z możliwością przedłużenia o 10 lat. Oprócz zapłaty na rzecz GDDKiA zaoferowanego w przetargu stałego czynszu, dzierżawcy będą również płacić dodatkowy czynsz uzależniony od przychodu uzyskanego z prowadzonej działalności.

W 2019 r. udostępniono stopniowo kierowcom liczący blisko 60 km fragment autostrady A1 - między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy. Obecnie trwa przebudowa do standardu trzypasowej autostrady dotychczasowej drogi krajowej nr 1 na północ od Częstochowy - na odcinku do podłódzkiego Tuszyna.

GDDKiA zamierza również zamówić jeszcze w tym roku prace przy MOP-ie Mszana Południe, zlokalizowanym na jezdni A1 w kierunku północnym pomiędzy węzłami Mszana i Gorzyce, nieopodal Jastrzębia-Zdroju.

"Po kliku nierozstrzygniętych postępowaniach na wyłonienie dzierżawcy tego MOP-u i dostosowania go do kategorii II nastąpi zmiana sposobu jego udostępnienia użytkownikom. Jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie postępowania przetargowego na dostosowanie MOP do wymagań kategorii I w zakresie funkcji wypoczynkowej" - podał katowicki oddział GDDKiA.

Obecnie na MOP-ie Mszana Południe znajdują się tylko jezdnie manewrowe i stanowiska postojowe (parking) z oświetleniem. Zwycięzca przetargu, finansowanego środkami budżetowymi, będzie odpowiedzialny za doposażenie MOP w urządzenia wypoczynkowe i obiekty sanitarne.



