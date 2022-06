Koniec remontu autostrady A1 pod Piotrkowem. Można jechać 140 km/h

Jak podała GDDKiA w Łodzi, w czwartek po południu otwarta zostanie łącznica Warszawa - Łódź na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, łącząca drogi A1 z S8.

"Zakończyły się prace na blisko 16-kilometrowym odcinku autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Południe. W związku z tym w czwartek, w godzinach popołudniowych, do ruchu zostanie przekazana łącznica Warszawa - Łódź na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, łącząca A1 z drogą ekspresową S8. Tym samym węzeł uzyska swoją docelową, pełną funkcjonalność" - poinformował rzecznik łódzkiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Na węźle powstały nowe łącznice

Przypomniał, że przed rozpoczęciem budowy na węźle istniała możliwość przejazdu z Warszawy i Łodzi wyłącznie w kierunku Katowic. Z kolei jadąc z Katowic można było wybrać jeden z dwóch kierunków - na Łódź lub Warszawę.

"Obecnie węzeł zyskał dwie dodatkowe relacje - z Łodzi do Warszawy, którą udostępniliśmy ponad pół roku temu, oraz z Warszawy w stronę Łodzi. To bardzo istotna i pożądana zmiana dla kierowców jadących drogą ekspresową S8 z Warszawy w kierunku Łodzi i Gdańska. Oznacza ona, że nie będą już musieli dojeżdżać do kolejnego węzła - Piotrków Trybunalski Południe - aby tam zawrócić i pojechać na północ. Teraz w kierunku Łodzi i Gdańska będą mogli skręcić już na węźle Piotrków Trybunalski Zachód" - wyjaśnił Zalewski.

Będzie można jechać 140 km/h

Konsekwencją zakończenia prac będzie także wprowadzenie docelowej prędkości maksymalnej, jaka obowiązuje na autostradzie, czyli 140 km/h. Nastąpi to w piątek, 24 czerwca i będzie dotyczyło dwóch odcinków autostrady A1 w województwie łódzkim: odcinka "A" między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Południe, a także 7-km odcinka "D" - od Radomska do granicy województwa śląskiego. Tym samym w Łódzkiem przybędą kolejne 23 km autostrady, po której będzie można poruszać się z maksymalną prędkością 140 km/h.

Według GDDKiA następnych takich zmian należy spodziewać się w połowie wakacji na odcinku "C" między Kamieńskiem i Radomskiem.

Zalewski zaznaczył, że wprowadzenie maksymalnej prędkości na odcinku "D" nie byłoby możliwe, gdyby nie taka sama zmiana na kolejnym 17-kilometrowym odcinku, już na terenie województwa śląskiego - od granicy województw do węzła Częstochowa Północ.

"Oznacza to, że od 24 czerwca autostrada A1 będzie miała 174 kilometry od Radomska do granicy z Republiką Czeską. Z kolei jadąc do Gdańska, z maksymalną prędkością będziemy mogli poruszać się od Piotrkowa Trybunalskiego, czyli na odcinku 350 km" - dodał.

