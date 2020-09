Kolejny odcinek drogi nr 1 będzie ekspresowy

​W ciągu trzech lat ok. 7-kilometrowy odcinek drogi nr 1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza zostanie rozbudowany do standardu drogi ekspresowej. W piątek GDDKiA podpisała umowę z Budimeksem na ten kolejny już fragment S1 w woj. śląskim. Planowane lata budowy to 2020-22.

Zdjęcie Wyłoniono już wykonawcę i podpisano umowę /Marek Maliszewski /Reporter

Obecnie trasa ma tam standard dwujezdniowy, z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Obowiązują liczne ograniczenia prędkości, nawet do 50 km/h. Nawierzchnia jest zniszczona.

Rozbudowę "jedynki" do standardu ekspresowego zrealizuje Budimex za 282,1 mln zł brutto. Jak poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda koszty kwalifikowane wynoszą 199 mln zł, a dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 170 mln zł.

Termin realizacji to 30 miesięcy - bez robót drogowych w okresach zimowych.