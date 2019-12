Góra Kalwaria zyskała obwodnicę

Mieszkańcy Góry Kalwarii mogą odetchnąć od uciążliwego ruchu tranzytowego, a kierowcy, którzy do tej pory podróżowali DK79 i DK50 zaoszczędzą czas omijając bezkolizyjnie to miasto. Oddaliśmy do użytku obwodnicę Góry Kalwarii o długości ok. 9 km.

Zdjęcie Obwodnica Góry Kalwarii /GDDKiA

Dzięki uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie GDDKiA udostępniła ciąg główny jak i większość obiektów inżynieryjnych. Do dokończenia są jeszcze prace związane z budową łącznic na węzłach Stadion i Marianki, zieleń, prace porządkowe oraz remont "starego" przebiegu DK79 i DK50.

Do czasu zakończenia robót nie będzie możliwości zjazdu z obwodnicy do miasta łącznicami na węzłach Stadion i Marianki. Kierowcy podążający od strony Mińska Mazowieckiego, chcąc dojechać do miasta, tuż za mostem na Wiśle, powinni jechać dotychczasowym przebiegiem DK50, a następnie skręcić w prawo w DK79.

GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Góry Kalwarii z konsorcjum firm Intercor (lider) oraz Planeta (partner) w kwietniu 2016 roku. Kontrakt o wartości ponad 313 mln zł powinien zostać zakończony w grudniu 2019 r. Główną przyczyną przesunięcia terminu zakończenia prac jest rezygnacja z wykonywania robót budowlanych przez Planetę. W związku z tym spółka Intercor zobowiązała się do samodzielnego ukończenia kontraktu. Ostateczny termin jest uzależniony od rozpatrzenia roszczeń złożonych przez wykonawcę.

W ramach kontraktu wybudowano 9 km dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ciągu DK50 powstał odcinek o długości ok. 3,9 km, oraz ok. 5,1 km nowego przebiegu DK79 - drogi biegnącej nowym śladem i omijającej Górę Kalwarię od południa i zachodu. Dopuszczalna prędkość na obwodnicy o parametrach klasy GP (ruch główny przyspieszony) to 100 km/h.

Powstały trzy węzły drogowe: Kąty, Marianki i Stadion. Ponadto wybudowano obiekty inżynierskie, ciągi pieszo-rowerowe, odwodnienie trasy, drogi obsługujące tereny przyległy, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwotą ok. 254,2 mln zł.